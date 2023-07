Mann bedroht anderen Mann am Stausee Hohenfelden und randaliert in Kranichfeld

Kranichfeld/Hohenfelden. Ein 34-Jähriger ist am Samstag im Weimarer Land gleich mehrfach ins Visier der Polizei geraten.

Gleich mehrfach ist ein 34-jähriger Mann am Samstagabend in Kranichfeld und am Stausee Hohenfelden aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, erhielt sie gegen 21.20 Uhr die Information, dass sich eine verdächtige Person an Fahrzeugen auf einem Parkplatz am Stausee Hohenfelden zu schaffen mache. Die Polizei stellte zwar keine beschädigten Fahrzeuge fest, sie nahm jedoch eine Anzeige (zunächst gegen unbekannt) wegen Bedrohung auf, da die Person dem Besitzer eines Autos mit körperlicher Züchtigung drohte.

Der Täter konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Ungefähr drei Stunden später wurde die Polizei nach Kranichfeld gerufen, da eine Person in der Erfurter Straße randalierte. Die Beamten konnten den Störenfried vor Ort ergreifen.

Der Bewohner der Stadt Kranichfeld hatte aus nicht bekannten Gründen die Kennzeichen eines parkenden Pkw, sowie das Hinweisschild eines Wanderweges abgerissen. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 120 Euro geschätzt.

Bei der Klärung dieses Falles stellte sich heraus, dass der Randalierer in Kranichfeld mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Täter der Bedrohung am Stausee Hohenfelden ist. Ob die Person auch als Täter einer weiteren Sachbeschädigung in der Georgstraße in Kranichfeld, die sich gegen 16 Uhr ereignete, in Frage kommt, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Der offensichtlich unter einer psychischen Erkrankung leidende Störenfried wurde vorübergehend in eine Klinik eingewiesen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.