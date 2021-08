Mann bedroht Restaurantgäste in Weimar mit Teleskopschlagstock

Weimar. Die Gäste im Außenbereich eines Restaurants in Weimar hat ein Mann verbal beleidigt und dann mit einem Teleskopschlagstock bedroht.

Am Montagmittag lief eine 46-jährige männliche Person in der Kaufstraße in Weimar vom Graben kommend in Richtung Markt. Im Bereich des Herderplatzes beleidigte der Mann laut Polizei in der Außengastronomie sitzende Gäste eines Cafés verbal. Im Anschluss lief er zunächst weiter, stoppte dann aber und wendete sich dann wieder den Gästen zu.

In der weiteren Folge holte er einen Teleskopschlagstock aus seinem Rucksack und schlug mehrfach auf auf einen Stuhl ein, welchen einer der Gäste zur Verteidigung nutzte. Personen wurden nicht verletzt, der Stuhl leicht beschädigt.

Der Herr wurde durch die eintreffenden Beamten zur Dienststelle verbracht und wegen seinem auffälligen Verhalten einem Arzt vorgestellt. Der Schlagstock wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Bedrohung gefertigt.