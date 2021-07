Mann gibt sich als früherer Bekannter aus und erschleicht sich 3000 Euro

Weimar. Ein Betrüger hat einen älteren Mann in Weimar um sein Geld gebracht. Mit dieser Masche hatte er Erfolg.

Ein 85-Jähriger ist in Weimar um mehrere tausend Euro betrogen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Rentner von einem unbekannten Herrn angesprochen, der sich als ehemaliger Lehrling vorstellte.

Er verwickelte den Mann in ein Gespräch und begleitete ihn bis in seine Wohnung. Dort hinterlegte der Jüngere als Pfand fünf Jacken und eine Uhr - nach Angaben der Polizei handelte es sich um minderwertige Ware - und ließ sich vom 85-Jährigen Geld für einen vorgeblichen Flug in die Schweiz geben. Die Sachen würde er dann wieder abholen.

Gutgläubig übergab der ältere Herr dem Mann einen Umschlag mit 3000 Euro und dieser verschwand. Die Tochter des Rentners erstattete Anzeige.