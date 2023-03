Mann überquert Bahnübergang in Weimar trotz geschlossener Schranken und wird von Zug erfasst

An einem Bahnübergang an der Erfurter Straße in Weimar ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein Mann ist am Samstag in Weimar von einer Bahn erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt.

Zu einem schweren Unfall mit einer Regionalbahn ist es am Samstag in Weimar gekommen. Ein Mann wurde am Bahnübergang an der Kreuzung Erfurter Straße/Damaschkestraße von einem Zug erfasst und lebensbedrohlich verletzt.

Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Mitte wurden gegen 10.50 Uhr alarmiert. Der Mann hatte offenbar versucht, den Bahnübergang trotz geschlossener Schranke zu überqueren, und wurde dabei von einem Zug der Erfurter Bahn erfasst.

Zu einem schweren Unfall mit einer Regionalbahn ist es am Samstag in Weimar gekommen. Foto: Johannes Krey

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann mehrere Meter weit geschleudert. Foto: Johannes Krey

Mann mehrere Meter weit geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde er mehrere Meter weit geschleudert. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach einer langen Erstversorgung im Rettungswagen, wurde der Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Klinikum Bad Berka gebracht.

Im Zug befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls zwölf Fahrgäste sowie ein Zugbegleiter und ein Lokführer. Alle Personen wurden vor Ort durch die Kräfte der Feuerwehr betreut. Diese verschaffte sich einen Zugang zum Zug über mehrere Steckleiterteile. Nach dem Gespräch mit den Fahrgästen verließen diese den Zug eigenständig. Für Augenzeugen des Unfalls wurde ein Notfallseelsorger an die Einsatzstelle bestellt.

Schranken waren geschlossen

Die Polizeiinspektion Weimar, die Bundespolizei und der Kriminaldauerdienst haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wieso der Mann über den geschlossenen Bahnübergang lief, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bahnstrecke der Ilmtalbahn war für Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

