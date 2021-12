Mann übersieht Radler - E-Bike gestohlen - Unfall mit Traktor

Weimar Polizeinachrichten aus der Region Weimar.

Mann übersieht Radler

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag auf dem Stadtring in Weimar einen Fahrradfahrer übersehen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 47-jährige Mann mit seinem Hyundai von der Geschwister-Scholl-Straße auf die Rudolf-Breitscheid-Straße einbiegen. Dort fuhr ein 17-jähriger Radfahrer und es kam zu einer Kollision.

Der Radler wurde zur Abklärung seiner Verletzungen ins Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils geringer Sachschaden.

E-Bike gestohlen

Ein Dieb ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses am August-Bebel-Platz in Weimar eingebrochen. Laut Polizei durchtrennte er das Schloss, mit dem das Elektrofahrrad angeschlossen war. Er verschwand mit dem E-Bike und dem Hinterrad eines anderen Fahrrades. Der Wert der Beute liegt bei etwa 2.600 Euro.

Unfall mit Traktor

Ein Traktorfahrer baute auf der B7 am Montagmorgen aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnissen einen Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seinem Gespann aus Richtung Erfurt unterwegs und bremste an der roten Ampel am Abzweig Isseroda / Hopfgarten. Der Traktor selbst kam zwar zum Stehen, der Anhänger jedoch nicht.

Der Anhänger drückte weiter auf den Traktor. Dieser stieß gegen den Ampelmast. Der Anhänger kippte in den angrenzenden Straßengraben. Zur Bergung der Fahrzeuge kam es mehrmals zu kurzzeitigen Sperrungen der B7.

