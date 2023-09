Mann vergisst Pommes im Backofen und löst Feuerwehreinsatz in Weimar aus

Weimar. Ein 33-jähriger Mann in Weimar-Schöndorf schlief beim Zubereiten seiner Pommes ein. Der Rauchmelder alarmierte schlussendlich die Mitbewohner und führte zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Am Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht wollte sich ein 33-Jähriger in Weimar-Schöndorf Pommes im Backofen zubereiten. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, schlief er während der Zubereitungszeit ein, so dass schließlich Mitbewohner des Hauses aufgrund des eingeschalteten Rauchmelders geweckt wurden und Brandgeruch wahrnahmen.

Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, hatte der nun immer noch Hungrige die verkohlten Pommes entsorgt. Sachschaden entstand nicht, die Wohnung musste lediglich gelüftet werden.

