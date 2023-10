Mann versteckt Drogen im Mund und mehrere Fälle von Dieseldiebstahl im Weimarer Land – die Meldungen der Polizei

Polizisten haben einen Mann am Bahnhof kontrolliert. In seinem Mund hatte er Drogen versteckt. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Der Polizeibericht für Weimar und das Weimarer Land

Drogen im Mund

Freitagnachmittag stellten Polizisten am Weimarer Hauptbahnhof einen zur Festnahme ausgeschriebenen Mann fest. Nach richterlicher Vorführung konnte er zwar gleich beide offene Haftbefehle abwenden, jedoch nicht einer weiteren Strafanzeige entgehen: Laut den Angaben konnte im Mund des Beschuldigten, noch vor der Vorführung, eine Tüte mit circa 0,7 g Cannabis gefunden und beschlagnahmt werden.

Fahrer mit 2,22 Promille am Steuer

Freitag gegen 13.30 Uhr wurde in der Marcel-Paul-Straße in Weimar ein 68-jähriger Smart-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann einen Atemalkoholwert von 2,22 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Anschließend wurde er zur Blutentnahme gebeten. Neben dem Verlust seiner Fahrerlaubnis muss er sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

17-jähriger Radfahrer verletzt

Samstagabend war ein 17-Jähriger mit seinem E-Bike auf der Landstraße 1060 aus Richtung Kleinschwabhausen nach Magdala unterwegs. Bei Abbiegen sei er aufgrund der Dunkelheit und unangepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche stürzte in den Straßengraben. Durch den Aufschlag erlitt er offene Verletzungen im Gesicht. Zudem verspürte er starke Schmerzen am Rücken. Der 17-Jährige wurde zur Behandlung ins Klinikum Weimar gebracht.

Auto erfasst Fußgänger

Ein 63-jähriger Fußgänger hatte am Freitagabend einen Schutzengel: Laut den Angaben der Polizei lief er am Fahrbahnrand der Bundesstraße 7 in Richtung Frankendorf entlang. Plötzlich entschloss er sich unvermittelt die Fahrbahn zu überqueren. Eine in diesem Moment in gleiche Richtung fahrende 59-jährige Nissan-Fahrerin bemerkte dies zu spät und es kam zur Kollision. Wie durch ein Wunder erlitt der 63-Jährige nur leichte Verletzungen an Ellenbogen und Knie.

Mercedes gestohlen: Zeugen gesucht

Zwischen dem 27.09.23 und dem 30.09.23 haben Unbekannte einen Mercedes Sprinter vom Parkplatz in der Landhausallee in Süßenborn gestohlen. Das orangefarbene Firmenfahrzeug des OBI-Marktes verfügt über eine Plane, auf der das markante Firmenlogo aufgedruckt ist. Wer Hinweise zur Tat oder den Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der 03643-8820 oder per Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de an die Polizeiinspektion Weimar zu wenden.

Diesel gestohlen

Erneut kam es sowohl in Weimar als auch im Weimarer Land zu Diebstählen von Diesel. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen unbekannten Täter gleich mehrfach zu. So entwendeten sie aus einem Lkw in der Ahornallee in Legefeld 750 Liter und in der Industriestraße in Weimar über 400 Liter - ebenfalls aus einem Lkw. Außerdem wurden im U.N.O. Gewerbepark bei Nohra gleich drei Lkw-Tanks gewaltsam aufgebrochen. Dabei verursachten sie Sachschaden von über 1500 Euro. Der Gesamtwert des Kraftstoffes beläuft sich für alle fünf Taten auf über 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

