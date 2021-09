Mann von hinten getreten und bestohlen - Randalierer unterwegs - fast 50 Temposünder

Apolda. Diese Vorfälle meldet die Polizei aus dem Weimarer Land.

Mann von hinten getreten und bestohlen

In der Carolinenstraße in Apolda kam es am 27. September gegen 14 Uhr zu einer Körperverletzung mit anschließendem Diebstahl. Der 41jährige Täter sah den geschädigten 42jährigen am Tatort auf einer Mauer sitzen und griff diesen offenbar von hinten mit Fußtritten an. In der Folge fiel diesem sein Handy aus der Hand, was der Täter ausnutzte, um es zu entwenden, ehe er ein wartendes Fahrzeug, indem seine Freundin saß, einstieg und davon fuhr. Dies beobachteten Zeugen. Der Täter konnte bislang nicht befragt werden und der Geschädigte selbst lehnt jede Zusammenarbeit mit der Polizei ab und sei überdies unverletzt. Es werden weitere Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können - Meldungen bitte unter 03644/541-0.

Randalierer in Apolda unterwegs

Gegen 23.30 Uhr meldeten sich aufmerksame Bürger bei der Polizei und teilten mit, dass in der Dr.-Külz-Straße in Apolda ein junger Mann umherläuft und randaliert, indem er mehrere Mülltonnen umtritt. Die sofort eingesetzte Streife konnte den stark alkoholisierten Täter noch vor Ort stellen. Während an den Mülltonnen kein Schaden entstand, wurde jedoch ein Verkehrsschild festgestellt, welches der 28jährige auf ein parkendes Fahrzeug geworfen hatte. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Fasts 50 Temposünder und ein Fahrverbot

Am 27. September zwischen 13 Uhr und 20 Uhr führten Polizisten auf der B 87 an der Poche bei Mattstedt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Während dieser Zeit durchfuhren 615 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 40 Verwarngelder und 9 Bußgelder mussten ausgesprochen werden. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug bei erlaubten 70 km/h sage und schreibe 114 km/h. Diesen Fahrer erwartet ein einmonatiges Fahrverbot.

