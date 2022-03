Mann weicht Katze aus und löst Kette von Unfällen aus - An Schule randaliert

Weimar. Das sind die Polizeimeldungen aus Weimar und Umgebung von Montag.

Ein 66-jähriger Mann aus Blankenhain hat im Weimarer Land gleich eine Kette von Unfällen ausgelöst.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war er am späten Sonntagnachmittag in seinem VW in Oettern unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Mellingen wich der Mann einer Katze aus. Bei diesem Fahrmanöver verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei überfuhr er ein Baustellenschild, einen Begrenzungspfeiler und ein Verkehrszeichen. Im Anschluss fuhr der Mann mit seinem beschädigten, aber noch fahrtüchtigen Fahrzeug einfach weiter. Nach Zeugenhinweisen konnte der Unfallfahrer im Bereich des Campingplatzes angetroffen werden.

An Schule randaliert

Zwischen Freitag- und Sonntagmittag verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zum Gelände des Mellinger Schulkomplexes. Hier beschädigten die Täter mehrere Gegenstände. Es wurden unter anderem die Regenrinne, ein Tor und Fenster sowie der Briefkasten beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem oder den Randalierern.

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Auffahrunfall auf dem Stadtring

Am Sonntagmittag kam es auf dem Weimarer Stadtring zu einem Auffahrunfall, bei dem der Fahrer eines Motorrades leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei war der 59-jährige Motorradfahrer hinter einem Ford in der Trierer Straße unterwegs, als dessen Fahrer anhalten musste. Dies bekam der Motorradfahrer zu spät mit und fuhr auf den Ford auf.

Dabei zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu, die vor Ort medizinisch versorgt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden.

Graffiti an Museumswände gesprüht

Vermutlich in der Nacht zu Sonntag ließen sich ein oder mehrere unbekannte Täter an den Wänden und Umfriedungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte in Weimar aus.

Insgesamt sechs Schriftzüge in einer Größe von bis zu fünf Quadratmeter wurden in roter und blauer Farbe hinterlassen. Die entstehenden Kosten zur Entfernung der Graffiti werden auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.