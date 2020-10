Marcus Urban: Versteckspieler“

In der Notenbank findet am Dienstag eine interaktive Präsentation mit Marcus Urban statt. Der Weimarer galt einst als großes Talent im ostdeutschen Fußball. Weil er um seine Zukunft als Fußballer fürchtete, verschwieg er seine Homosexualität. Mit dem Journalisten Ronny Blaschke entstand die Autobiografie „Versteckspieler“, in der Urban diese schwierige Situation schildert. „Catching Hate offside“ ist ein Sammelband, an dem Marcus Urban ebenfalls mitgewirkt hat, eine Enzyklopädie über Rassismus und andere Formen der Diskriminierung im Fußball. Sie wird an erstmals in Deutschland präsentiert. – Die Veranstaltung beginnt 20 Uhr und wird übersetzt in Englisch, Türkisch, Arabisch und Farsi.