Mari Fukumoto an der Liszt-Orgel in Denstedt

Denstedt. Die bei Orgelwettbewerben mehrfach ausgezeichnete japanische Organistin Mari Fukumoto gastiert an der Liszt-Orgel in Denstedt.

Im Rahmen der „Konzerte an der Liszt-Orgel“ gastiert am Mittwoch, 14. Juli, um 19.30 Uhr die japanische Organistin Mari Fukumoto in Denstedt, die bei mehreren Orgelwettbewerben erste Preise erhielt. Sie ist als künstlerische Mitarbeiterin für Kirchenmusik an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar tätig.

Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Liszt und Mendelssohn Bartholdy. Es steht dem Motto „Was mein Gott will, das g’scheh allzeit“. Die Melodie dieses lutherischen Liedes aus der Mitte des 16. Jahrhunderts ist von vielen Komponisten variiert worden und steht noch heute im Evangelischen Gesangbuch (Nr. 364).

Der Eintritt ist frei! Es wird aber um eine Spende für die Fortführung der Konzertreihe und die Erhaltung der Orgel gebeten. Es gelten die Abstandsregelungen.