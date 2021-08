Marjan Khorram eröffnet neue Reihe in Niedergrunstedt

Niedergrunstedt. Mit der iranischen Künstlerin Marjan Khorram startet das Hofatelier Niedergrunstedt eine neue Ausstellungsreihe.

Der Kunstverein Hofatelier lädt am Sonntag, 29. August, 15 Uhr, zur Finissage der Ausstellung „Lennartz im Doppelpack“ ein. Zugleich wird eine neue interessante Reihe internationaler Künstler eröffnet. Begonnen wird die Reihe mit der Ausstellung „22“ der Künstlerin Marjan Khorram aus Yazd in Iran im neuen Ausstellungsgebäude, im „Kunstshoppen“.

Sie wird ihre Aquarelle bis zum 30. September zeigen. Marjan Khorram hat als Titel die „22“ gewählt, weil die historische Stadt Yazd als 22. historisches Denkmal des Landes in die Unesco-Liste des Weltkulturerbes eingetragen wurde. Marjan Khorram wurde 1979 in Yazd geboren. Sie hat einen Masterabschluss in Psychologie. Schon früh begann sie zu malen, professionell in den letzten 17 Jahren. Der Abend klingt mit iranischen Gerichten und Getränken aus.