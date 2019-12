Markt funktioniert auch in Mellingen

Die Blechkarawane, die sich schon am Samstagmorgen ihren Weg ins Mellinger Süd-Gewerbegebiet bahnte, beeindruckte. Beim Umzug vom Tonndorfer Pflanzenhof zur Agrargenossenschaft Mellingen hatte der Weihnachtsmarkt der Thüringer Direktvermarkter ganz augenscheinlich seine Stammkundschaft mitnehmen und weitere Neugierige gewinnen können.

Scharen von Menschen schauten sich an den rund 35 Ständen an und in der Marienberger Halle um. Hier gab es Gierstädter Äpfel und Felle aus Schleiz ebenso wie Schafkäse aus Eichenberg, Senf aus Kleinhettstedt und Wurst aus dem Eichsfeld. „Ein wenig skeptisch waren wir ja, ob die Kundschaft den Ortswechsel mitmacht. Umso erfreuter und überraschter bin ich, dass so viele Leute hier sind“, sagte Detlef Koch, der mit seinem Kerzenhof aus Döbritschen ebenfalls einen Stand betrieb. Am 21. und 22. Dezember laden die Direktvermarkter nochmals zum Markt nach Mellingen.

Für eine weitere Premiere sorgte der Adventssonntag in Ottmannshausen. Hier veranstaltete der Reitverein „Pferdefreunde Ottmanshausen“, der sich erst im Herbst aus einer Stallgemeinschaft heraus mit 20 Mitgliedern gegründet hatte, einen Weihnachtsmarkt. Zahlreiche Kinder und drei Pferde waren Hauptdarsteller eines Märchenmedleys. Der Nachwuchs konnte reiten, basteln und sich in einer Fotoecke geschenktauglich ablichten lassen. Livemusik steuerten die „Memories“ aus Tambach-Dietharz bei.

Mit dem Weihnachtsmann und seinem Engel, Gesang von den „Zwölf Zylindern“, mit einer Ponykutsche aus Kölleda, Helgard Truxas legendären Waffeln und einer abendlichen Feuershow feierte der Buttelstedter Karnevalsverein mit seinen Gästen am Samstag zum zweiten Mal auf seinem Weihnachtsmarkt am Karlsplatz. Die Narren nutzten die Gelegenheit, um den Vorverkauf ihrer Faschingskarten zu starten. Immerhin bieten sie 2020 erstmals zwei Festsitzungen, am 15. und 22. Februar.

Feuerschein, Glühwein, Gebäck, ein singendes Herrenquartett aus Molsdorf und reichlich Publikum hielt der Samstag auch in Hetschburg bereit – wenngleich dort kein Markt einlud. Andreas und Benedikt Schwarz hatten traditionell ihre Ilmschmiede geöffnet, um beim Adbventsschmieden in geselliger Runde einen Einblick in ihr Kunsthandwerk zu geben.

Die Schlossweihnacht auf dem Oberschloss Kranichfeld lockte am Wochenende bei freiem Eintritt. Das sprach sich auch bis zum MDR herum. Wetterfrosch Frank Huber kommentierte von hier die Wetteraussichten für die kommende Woche. An den Weihnachtshütten gab es viele Geschenkideen. Eine von Sponsoren unterstützte Tombola für die bauliche Erhaltung des Oberschlosses war ebenso umlagert wie der Bratwurstrost des Feuerwehrvereins Stedten. Im Schlosscafé sorgten Sechstklässler des Bad Berkaer Gymnasiums für Kaffee und Kuchen.

Eine neunköpfige Delegation aus der württembergischen Partner-Kirchgemeinde Rielingshausen besuchte am Samstag den Adventsmarkt in Kiliansroda. Vier Mitglieder des Jugendkreises der Schwaben wollten erstmals die seit 28 Jahren bestehende Partnerschaft miterleben und machten am Verkaufsstand für die handgemachten Maultaschen ihre Sache gut. Von der Spezialität hatten die Gäste diesmal „nur“ 80 Kilo mitgebracht. In früheren Jahren waren es immer mehr als 100. Einige der Frauen aus dem eingespielten Rielingshäuser Koch-Team sind aus Altersgründen ausgeschieden.