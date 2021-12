Marktkunden beschenken Weimarer Haar-Stiftung

Die Geschenkübergabe am Kaufland mit Andrea Graef, Nicole Marmulla, Christin Beuthan und Carsten Dahmlos (von links).

Weimar. Die Präsente erfreuen zu Weihnachten Kinder und Jugendliche in vielen Einrichtungen der Stiftung.

Mit ihren Spenden haben Kunden des Weimarer Kaufland-Marktes Kindern und Jugendlichen aus Einrichtungen der Stiftung Dr. Georg Haar auch in diesem Jahr Freude bereitet. Stiftungsmitarbeiterin Andrea Graef nahm von Nicole Marmulla, Christin Beuthan und Carsten Dahmlos 53 Präsente im Wert von je 10 bis 15 Euro entgegen. Sie gehen an Empfänger in allen Kinder- und Jugendwohngruppen sowie das Mutter-Kind-Haus und das Kinderhaus Geist. Die Geschenke hatten sich die Empfänger aus einem Katalog aussuchen können.