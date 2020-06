Weimar. Im Gespräch mit Filmhistoriker Michael Grisko erinnert Moderator Torsten Unger in der MDR Kulturnacht an 90 Jahre „Der blaue Engel“.

Marlene Dietrich und „Der blaue Engel“

Marlene Dietrich und ihrem Film „Der blaue Engel“ ist die Kulturnacht von MDR Thüringen am Sonntag, 14. Juni, 22 Uhr, gewidmet. Marlene Dietrich hat ihre Karriere in Weimar begonnen. Im Haus der Frau von Stein hat sie 1920 und 1921 gelebt. In der Biographie ihrer Tochter Riva Dietrich ist zu lesen, dass Marlene Dietrich dort ihre Unschuld verloren haben soll. In Weimar studierte Marlene Dietrich Musik, verließ die Stadt aber 1921 wieder.