Martins-Umzug in Nohra

Auch in Nohra wird am Samstag des Heiligen Sankt Martin gedacht.

Nohra. Am Samstag ab 17 Uhr ziehen Groß und Klein durch das Grammetal-Dorf.

Einen Martins-Umzug organisieren der Ortschaftsrat und die Ortschronisten in Nohra am Samstag, 11. November. Treffpunkt für die großen und kleinen Teilnehmer mit ihren Lampions ist um 17 Uhr am Gemeindehaus in der Herrenstraße. Der Umzug führt durch das Dorf und wird von einem Akkordeon-Spieler begleitet. Zum Abschluss bekommen die Teilnehmer in der Kirche die Geschichte des Heiligen von Tours zu hören. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.