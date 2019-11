Am Regen, der am Freitagabend aufs Weimarer Land prasselte, störten sich kleine und große Vippachedelhäuser nicht. Mit Laternen und Regenschirmen brachen sie in Begleitung von Feuerwehr und Pfarrer ...

Martinsumzug durch den Regen

Am Regen, der am Freitagabend aufs Weimarer Land prasselte, störten sich kleine und große Vippachedelhäuser nicht. Mit Laternen und Regenschirmen brachen sie in Begleitung von Feuerwehr und Pfarrer Hendrik Mattenklodt zum Martinsumzug auf. Der Weg führte in die trockene Kirche zur Martinsandacht.Foto: jens lehnert