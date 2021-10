Mascha Kalékos Lyrik im Weimarer Glockenhof

Schöndorf. Ein Abend mit Lesung und Musik am 16. Oktober 2021 im ehemaligen Schöndorfer Karmel.

Nur noch wenige Plätze kann der Glockenhof im ehemaligen Karmel in Schöndorf (Edith-Stein-Str. 1) für einen Abend mit beflügelter wie beflügelnder Lyrik bieten. Dort liest Manuel Klein am Samstag, 16. Oktober, ab 20 Uhr, Gedichte von Mascha Kaléko. Dazu improvisiert Matthias Huth am Flügel. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich per Mail an n.huhn@energie.gewinnt.de. Der Eintritt ist frei. Spenden sind indes willkommen.