Masken kostenlos in Schöndorf, Oberweimar und Ehringsdorf

Ortsteilbürgermeister Willibald Neubert, OB und Bürgermeister verteilten am Donnerstag kostenlos Masken am Rewe-Markt in Schöndorf.

Auch in Schöndorf sind am Donnerstag erstmals kostenlos medizinische Masken ausgegeben worden. OB und Bürgermeister verteilten sie mit Ortsteilbürgermeister Willibald Neubert am Rewe-Markt. Im Ortsteil sollen in der kommenden Woche weitere FFP2- und OP-Masken ausgegeben werden. Die Termine stehen noch nicht fest.

Für Oberweimar und Ehringsdorf ist eine Ausgabe am Sonnabend, 20. Februar, vorgesehen. Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle und der Ortsteilrat verteilen von 10 bis 13 Uhr Masken. Für jeden Einwohner sind eine FFP2-Maske sowie drei OP-Masken vorgesehen. Ausgegeben werden sie an folgenden Plätzen: Vereinshaus Zur Linde in der Weimarischen Straße 1, am Nahkauf Loch, Taubacher Straße 47, und am Nahkauf Heyer in der Bodelschwinghstraße.