Massenschlägerei bei Openair-Veranstaltung - Mehrere sturzbetrunkene Radfahrer

Apolda Die Meldungen der Polizei vom Wochenende für das Weimarer Land.

Veranstaltung mit Auseinandersetzung

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag fand eine Openair-Veranstaltung im Klubhaus Apolda Am Weimarer Berg statt. Dort ereignete sich um 01:50 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und einem 36-jährigen Besucher. In Folge der polizeilichen Aufnahme vor Ort entwickelte sich zwischen anderen Gästen der Veranstaltung gegen 02:50 Uhr eine Massenschlägerei unter Beteiligung von etwa 20 Personen. Dabei wurden zwei Personen durch körperliche Gewalt verletzt und eine Person erlitt eine Schnittverletzung durch eine in die Menge geworfene Flasche. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Sachbeschädigung an Schnellrestaurant

Am Sonntagmorgen ereignete sich laut Polizei im Zeitraum von 02:30 Uhr - 06:00 Uhr eine Sachbeschädigung bei McDonalds in Apolda, Am Weimarer Berg. Durch unbekannte Täter wurde eine Schließscheibe am Ausgabefenster beschädigt und herausgerissen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat angeben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Mehrere betrunkene Radfahrer erwischt

Samstags zog ein Fahrradfahrer in Bad Berka die Aufmerksamkeit auf sich, da dieser in der Tannrodaer Straße Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Mannes konnte laut Polizei ein Atemalkoholwert von 2,22 Promille gemessen werden. Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Am Samstagsabend führte die Polizei um 22:45 Uhr eine Verkehrskontrolle eines Fahrradfahrers in Apolda durch. Der 38-jährige Apoldaer befuhr mit seinem Fahrrad die Utenbacher Str. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille, im Anschluss erfolgte die Blutentnahme im RKK Apolda. Gegen den Fahrradfahrer wird nun ermittelt.

Diebstähle in Nohra

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurden die Tankverschlüsse zweier im Gewerbegebiet Nohra abgestellten Transporter aufgebrochen und aus einem der Fahrzeuge 40 Liter Diesel-Kraftstoff entwendet, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Im gleichen Tatzeitraum überwanden Unbekannte in Nohra den Zaun eines Privatgrundstückes und entwendeten vom Hof ein Laubgebläse und andere Gartenwerkzeuge im Gesamtwert von 2000 Euro.

