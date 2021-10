Maus-Tag auf der Kompostanlage in Umpferstedt

Jürgen Schraps erklärte den Kindern am Maus-Tag das Thema Mülltrennung an praktischen Beispielen.

Weimar. Weimars Stadtwirtschaft und Wissenschaftler der Bauhaus-Uni empfingen Nachwuchs-Entdecker zum „Maus-Tag“ in der Kompostanlage.

Im Rahmen des „Maus-Tages“ öffnete am Sonntag die Kompostanlage Umpferstedt, die von der Stadtwirtschaft Weimar betrieben wird, ihre Pforte für junge Entdecker. Begleitet wurden die Kinder von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Professur Biotechnologie in der Ressourcenwirtschaft an der Bauhaus-Uni. Die spannende Frage vor Ort, auf die es Antworten aus erster Hand gab: Was passiert eigentlich mit unserem Biomüll?

Die „Sendung mit der Maus“ feiert in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum. Unter dem Motto „Türen auf mit der Maus“ gaben deshalb viele Unternehmen bundesweit am 3. Oktober jungen Gästen Einblicke hinter die Kulissen. „Der Weg vom Biomüll zum fertigen Kompost ist eine aufregende Sache. Gerade, weil wir dem Biomüll eine Zukunft geben“, schilderte Jürgen Schraps, Bereichsleiter der Kompostanlage, seinen Zuhörern. Verstärkung erhielt er durch Dr. Tonia Schmitz, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Weimarer Uni. „Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit neuartigen Technologien und Konzepten, um eine nachhaltige, ressourcenschonende Abfallwirtschaft zu ermöglichen. Oft stehen wir jedoch vor dem Problem, dass die Funktionalität unserer Systeme zu einem nicht unerheblichen Teil von der Mitwirkung aller Beteiligten abhängt. Am Beispiel Kompostanlage lässt sich das sehr gut illustrieren: Alles, was in der Biotonne landet, muss dort in irgendeiner Weise verarbeitet werden – und das ist nicht immer einfach“, betonte die Wissenschaftlerin.

Die rund 40 jungen Gäste hatten am Sonntag die Chance, hinter die sonst verschlossenen Tore der Kompostanlage zu schauen. Wo sonst Radlader und Entsorgungsfahrzeuge fahren, schritten die Kinder den Weg des Biomülls ab – von der Tonne und der Abholung über die Kompostierung bis zum fertigen Kompost auf den Feldern. „Die Kinder hatten sichtlich Spaß und haben eine Menge über Biomüll gelernt. So konnten sie auch den Sinn der Mülltrennung kindgerecht erfassen“, sagte Jürgen Schraps.