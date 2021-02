Medizinische Masken für Weimars Studenten

Zur Übergabe waren neben Bürgermeister und Geschäftsführer auch Abgesandte beider Studierendenschaften am Herderplatz.

Weimar. Die Stadtverwaltung stellt über das Studierendenwerk zunächst 4000 Masken bereit. Die kostenfreie Ausgabe beginnt am Dienstag.

Sehr schnell sind Weimars Stadtverwaltung und das Studierendenwerk Thüringen beim Thema medizinische Masken zueinander gekommen. Nach der Ankündigung am Dienstag übergab Bürgermeister Ralf Kirsten am Freitag 2000 Masken des Standards KN95, die FFP-2-Masken ähnlich sind, sowie 2000 sogenannte OP-Masken symbolisch an den Geschäftsführer des Studierendenwerkes, Ralf Schmidt-Röh.