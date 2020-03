Für Kinder von Eltern, die in krisenrelevanten Berufen tätig sind, bleibt in der Landgemeinde Am Ettersberg der Kindergarten von Vippachedelhausen geöffnet.

Mehr Abstand zwischen Sachbearbeitern und Bürgern

Mit einem Paket an Maßnahmen hofft die Landgemeinde Am Ettersberg, das Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus senken zu können. Verwaltung und Bürgermeister berieten am Freitag konkrete Schritte, die über die Allgemeinverfügung des Weimarer Landes hinaus gehen.

So werden ab Montag, 16. März, auch in der Landgemeinde Kinder- und Bildungseinrichtungen geschlossen bleiben. In Abstimmung mit dem Kreis-Jugendamt traf Bürgermeister Thomas Heß aber den Kompromiss, dass für Eltern mit Berufen, die zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens dringend nötig sind, zumindest ein Kindergarten geöffnet bleibt – in diesem Fall, da in kommunaler Trägerschaft, die „Palmbergknirpse“ in Vippachedelhausen. Hier sollen weiterhin Kinder von Eltern betreut werden, die etwa im medizinischen Bereich, bei der Feuerwehr, der Polizei, der Verwaltung, bei Ver- und Entsorgern oder auch im Lebensmittelhandel tätig sind.

Bereits für Samstag, 14. März, wurde die Jahreshauptversammlung der Berlstedter Feuerwehr abgesagt. Gerade jetzt müsse die Wehr einsatzbereit bleiben. Deshalb, so Heß, wolle man vermeiden, die Gesundheit der Kameraden durch eine solche Zusammenkunft unnötig zu gefährden. Auch auf größere Ausbildungseinheiten im Verbund mehrerer Feuerwehren werde in der Landgemeinde vorerst verzichtet.

In der Verwaltung selbst werden nun ebenfalls praktische Vorkehrungen getroffen. Die räumliche Distanz zwischen Sachbearbeitern und Besuchern soll im Standes- und im Einwohnermeldeamt fortan ein zusätzlicher Tisch vergrößern. Zudem wolle man verstärkt darauf achten, die Bürger einzeln ins Büro zu bitten. Sind mehrere Mitarbeiter im Amt, solle sich vorrangig nur einer um den Bürgerkontakt kümmern. Die Reinigungskräfte haben spezielle Desinfektionsanweisungen erhalten, Und nicht zuletzt Thomas Heß den Auftrag, für die Verwaltung kurzfristig zwei Laptops anzuschaffen, um Mitarbeitern das Ausweichen ins Homeoffice zu ermöglichen. Generell hat der Bürgermeister die Einwohner der Landgemeinde gebeten, zurzeit nur in wirklich dringenden Fällen den Weg zur Verwaltung anzutreten.

Nicht zuletzt, um zu signalisieren, politisch handlungsfähig zu bleiben, wird der Stadtrat der Landgemeinde am Mittwoch, 18. März, wie geplant im Saal von Schwerstedt tagen. Zur Vorsorge soll diesmal aber jedes Ratsmitglied an einem separaten Tisch Platz nehmen.