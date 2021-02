Auch in der Untersuchungseinrichtung der Stadt werden Abstrichtests durchgeführt.

Weimar. Die hohen Zahlen rühren teils noch vom Wochenende her. Erneut sind fünf Todesfälle in Stadt und Kreis zu beklagen.

Mehr als 40 Neuinfektionen in Weimar und im Weimarer Land

Fünf weitere Todesfälle binnen 24 Stunden haben für Weimar und für das Weimarer Land am Mittwoch gezeigt: Trotz positiver Tendenz ist die Situation in der Region weiterhin hochgefährlich. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Liveblog