Den zahlenmäßig größten Block in der Rassegeflügel-Kreisschau am Wochenende in Nohra bilden einmal mehr die Tauben.

Mehr als 500 gefiederte Schönheiten am Wochenende in Nohra

Die diesjährige Kreisschau der Rassegeflügelzüchter aus Weimar und Umgebung öffnet am Wochenende ihre Pforten für das Publikum. Schauplatz ist die Mehrzweckhalle unweit der Montessori-Schule in Nohra. Ausrichter ist der dortige Rassegeflügelzuchtverein (RGZV), der in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen feiert. Die Käfige sind bereits aufgebaut. 58 Züchter haben insgesamt 530 Tiere in rund 50 Rassen und diversen Farbenschlägen am Donnerstag angeliefert. Neben dem Kreisverband Weimar haben sich auch zahlreiche Geflügelhalter aus den Nachbar-Regionen Apolda, Sömmerda und Erfurt mit eingefunden. Am Freitag, 3. Januar, bewerten die sieben bestellten Preisrichter die Tiere. Vertreten sind alle Rassegeflügel-Sparten: Puten, Enten und Gänse, Hühner, Zwerghühner sowie Tauben, welche wie immer den zahlenmäßig größten Block bilden. Der Eintritt kostet drei Euro, Kinder dürfen die Ausstellung gratis besuchen. Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem die Vereins-Frauen.

Samstag, 4. Januar, 9 bis 18 Uhr sowie Sonntag, 5. Januar, 9 bis 14 Uhr in Nohra, An der Erfurter Str. 1a