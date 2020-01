Mehr als 600 Tonnen Stahl und Beton halten Skelett in Weimar

Touristen glauben an eine vergessene Kriegsruine, die erst jetzt wieder aufgebaut wird. Weimarer wissen, dass die Immobilie in der Schillerstraße 13-15 nach vielen Jahren des Leer- und Stillstandes erst im Vorjahr wegen der anstehenden Sanierung entkernt wurde.

Das verbliebene Skelett ist derzeit eines der interessantesten Fotomotive in der Innenstadt. Das noch verbliebene Mauerwerk und die Lücken dazwischen markieren exakt, welche Teile des Gebäudes stehen bleiben, und wo auch die Fassade komplett neu gebaut wird. Am Ende entsteht auf fünf Etagen ein Vollgeschosser. Entlang der Schützengasse sowie auf der Seite zum Schillerkaufhaus mit deutlich zeitgenössischen Elementen. Sie reichen von der Höhe her an den Giebel des markanten Eckgebäudes an der Seite zur Schützengasse und Hummelstraße heran und übersteigen diese zum Teil noch. Zurückgesetzt entsteht zudem ein Staffelgeschoss, also ein zurückgesetztes Vollgeschoss, erläuterte ein Sprecher der Bauherrin, der Hamburger Firma B&L Real Estate.

Die Stützkonstruktion vor der Fassade besteht aus Querträgern, die vor- und rückseitig der Fassade an insgesamt 16 Stahlböcken befestigt sind. Um alles halten zu können, sind die Träger mit jeweils 38 Tonnen Auflast aus Betonsteinen beschwert. Insgesamt besteht die Stützkonstruktion aus etwa 80 Tonnen Stahl und mehr als 600 Tonnen Beton, erläuterte der Sprecher.

Der Baufortschritt werde aber wie überall durch den Boom in der Branche beeinträchtigt. Dadurch sei es schwierig gewesen, kompetente Baufirmen binden zu können. Im Zusammenspiel mit der komplizierten Aufgabe sei ein Bauverzug entstanden. Die Fertigstellung sei daher nicht mehr in diesem Jahr möglich. Vielmehr gehe B&L jetzt von Mitte 2021 aus.

Nachdem der oberirdische Abriss bereits Ende August beendet werden konnte, ist unlängst der Abbruch des Untergeschosses abgeschlossen worden. Derzeit wird die Baugrube hergestellt. Dafür wurde eine Bohrpfahlwand vor die Innenseite des Fassade gestellt. Der eigentliche Rohbau werde nach jetziger Planung ab dem Frühjahr erfolgen können.

Hauptsächlich wird das Gebäude später als Hotel genutzt. Wer die vorgesehenen 102 Zimmer betreibt, stehe zwar bereits fest, das Unternehmen wolle aber namentlich noch nicht in der Öffentlichkeit genannt werden. Außerdem sind in der Schillerstraße im Erdgeschoss drei Gewerbeflächen mit einer Größe von 50 bis 110 Quadratmetern geplant. Die Vermietung für diese Flächen laufe derzeit.

Weil angesichts der Lage und des nur 850 Quadratmeter kleinen Grundstücks keine eigenen Stellflächen geschaffen werden können, strebt B&L eine Kooperation mit einem der Parkhäuser in der Innenstadt an. Das Unternehmen sehe „darüber hinaus aufgrund der guten DB-Anbindung Weimars und des guten ÖPNV kein Problem“.

Das Weimarer Vorhaben ist eines der kleinsten des Unternehmens, aber dennoch ein sehr anspruchsvolles, betonte der Sprecher gegenüber unserer Zeitung. Die Schillerstraße 13-15 zählt dann im Portfolio von B&L zu den „High Street Immobilien“ (Immobilien in hoch frequentierten Lagen). Dort finden sich ebenso beispielsweise Investitionsprojekte in der Berliner Karl-Marx-Straße, im Leipziger Thomaskirchhof oder der kurz vor dem Abschluss stehende spektakuläre „KÖ-Bogen II“ in Düsseldorf.