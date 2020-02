Mehr als eine Million Besucher im Bauhausjahr

Die drei Worte sind geblieben. Weil aber ihre Kombination zu Irritationen bei Besuchern führte, hat die Klassik Stiftung das Neue Museum Weimar umbenannt. Es firmiert jetzt unter dem Namen Museum Neues Weimar. Nur ein kleiner Wortdreher, doch er steht beispielhaft für die Akribie und Umsicht, mit welcher die Klassik Stiftung Weimar ihre strategische Neuausrichtung angeht. Über die Einzelheiten informierte am Mittwoch im Studienzentrum der Anna Amalia Bibliothek bei ihrer ersten Jahrespressekonferenz Ulrike Lorenz, seit August 2019 Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar. Mit 82.829 Besuchern seit seiner Eröffnung im April 2019 katapultierte sich das Museum Neues Weimar aus dem Stand an die vierte Stelle der Besuchergunst.

„Erstmals seit dem Kulturstadtjahr 1999 kamen im Bauhaus-Jahr 2019 mehr als eine Million Besucher in die Museen und Veranstaltungen der Klassik Stiftung“, informierte Ulrike Lorenz. Allein 268.305 Gäste verzeichnete das neue Bauhausmuseum. In seinem Sog zogen die Besucherzahlen in fast allen anderen Museen an. Selbst im Haus am Horn wurden fast 50.000 Interessierte gezählt, teilte Ulrike Lorenz weiter mit. Durch den Relaunch der Website und die erhöhte Aufmerksamkeit im Bauhaus-Jahr schnellten nach Angaben der Stiftungspräsidentin auch die Zugriffe auf die Website um 125 Prozent nach oben. Auf Youtube stieg die Zahl der Aufrufe um 180 Prozent. Äußerst erfolgreich sei zudem der Launch der App „Bauhaus+“ mit 41.601 Downloads zwischen April und Dezember 2019.

Mehr Besucher- und Serviceorientierung hat sich die Präsidentin auf die Fahnen geschrieben. Sie nannte die Bündelung serviceorientierter Bereiche sowie eine stärkere Hinwendung zur Partizipation, Inklusion, Diversität und Internationalität. „Wie machen wir uns auf hohem Niveau ohne Komplexitätsreduktion verständlich?“ lautet eine der Fragen für Ulrike Lorenz. Eines der großen Jahresthemen rückte bei Vorstellung der Vorhaben 2020 mit einem Aufsteller und drei von Veronika Gummel gestalteten Kultobjekten auch optisch ins Zentrum der Aufmerksamkeit: „Nietzsche Superstar“. Wie Ulrike Lorenz weiter erläutert, verbindet ein „Parcours der Moderne“ Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum Neues Weimar, im Goethe- und Schiller-Archiv, in der Anna Amalia Bibliothek sowie im Nietzsche-Archiv, das am 27. März mit einer neuen Dauerausstellung wiedereröffnet wird. Ulrike Lorenz sieht Nietzsche auch als „Scharnier zwischen Klassik und Moderne“.

Ausführlich ging sie auf die zwei großen Infrastrukturprojekte „Neue Mitte Schloss“ und seine sukzessive Wiedereröffnung und das „Ensemble Goethe-Nationalmuseum“ („das Goethe-Nationalmuseum muss neu gedacht werden“) ein. Beide zielten nicht allein auf die denkmalgerechte Sanierung, sondern auf die Umsetzung zukunftsorientierter Inhalts- und Nutzungskonzepte. Für das Schloss solle das Rahmennutzungskonzept von 2012 neu auf den Prüfstand gestellt werden. Ab Ostern sollen die restaurierten Dichterzimmer im Westflügel des Schlosses nach den Worten von Lorenz im Rahmen von Führungen wieder besichtigt werden können.

Auf Veränderungen müssen Besucher sich im historischen Stammhaus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek einstellen: So soll im Erdgeschoss ein moderner Ausstellungs- und Besucherbereich entstehen. Am 8. Juni werde deshalb der Haupteingang des historischen Gebäudes nach links zum Coudray-Anbau (bisher Personaleingang) verlegt. Die Wiedereröffnung des Renaissancesaals mit der Ausstellung „Cranachs Bilderfluten“ ist nach Angaben der Stiftungspräsidentin für den 3. Dezember 2021 vorgesehen. Im Innenhof des Studienzentrums solle ein Kulturportal entstehen, ein temporärer Pavillon wird über die Residenzkultur in Weimar und Thüringen informieren. Das Weimarer Kulturportal solle Mitte 2021 eröffnet werden.