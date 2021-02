Das einzig Blaue am "Blauen Wunder von Weimar" ist derzeit eines der Fahrräder im Vordergrund. Die Unterführung in der Ettersburger Straße bekommt aber voraussichtlich ihre LED-Illumination zurück und vor allem eine komplett neue Beleuchtung.

Weimar. Bahnunterführung in der Ettersburger Straße erhält für 150.000 Euro Tageslichtbeleuchtung

Mehr Licht im „Blauen Wunder“ in Weimar

Seit Jahren treibt vor allem die Einwohner von Weimar Nord der Ärger über die schlechte Beleuchtung in der Bahnunterführung an der Ettersburger Straße um. Zuletzt wurde die Kritik daran im August 2018 laut – keineswegs verbunden mit der Hoffnung, dass sich an dem Missstand schnell etwas ändern werde. Im Gegenteil.