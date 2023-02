Björn Gelbe (rechts im Bild) von der Sparkassenversicherung überreicht die neue Leuchte an Sven Vogel und Heiko Hopfgarten von der FFW Leutental-Rohrbach, sowie an Karsten Schulz und Katrin Wörpel (v. r. n. l.).

Mehr Sicherheit an dunklen Einsatzorten der Feuerwehr Leutental-Rohrbach

Pfiffelbach. Einen neuen Scheinwerfer zum Ausleuchten von Einsatzstellen spendete die Sparkassenversicherung der Feuerwehr Leutental und Rohrbach.

Die Freiwillige Feuerwehr Leutental-Rohrbach freut sich über eine neue Gerätschaft: Im Namen der Sparkassenversicherung Generalagentur überreichte Björn Gelbe am Donnerstagnachmittag einen mannshohen Schutzscheinwerfer.

Der mit Halterung zwölf Kilogramm schwere Flutlichtstrahler werde bei Feuerwehreinsätzen in Leutental und Rohrbach, bei Bedarf auch in anderen Ortschaften der Ilmtal-Weinstraße Einsatzorte ausleuchten und absichern, erklärte Ortsbrandmeister Karsten Schulz. Zusammen mit Bürgermeisterin Katrin Wörpel und Ronny Funk vom Bau- und Ordnungsamt hatte er beschlossen, das Gerät in Leutental zu stationieren. Die Vertreter der örtlichen Feuerwehr, Sven Vogel und Heiko Hopfgarten, nahmen es entgegen.