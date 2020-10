Nahezu ihr halbes Leben lang war sie die Apothekerin von Berlstedt. Mit einem kleinen Fest verabschiedete sich Ute Roick am Mittwoch in den Ruhestand. Gleichzeitig übergab sie die Geschicke der Linden-Apotheke an ihren Nachfolger Thomas Günther.

Ute Roick ist Berlstedterin von Kindesbeinen an. „Die 30 Jahre in der Apotheke waren für mich ein absolutes Heimspiel. Es gibt Leute hier, die mich schon so lange kennen, dass ich für sie immer noch ,die kleine Ute' bin", sagt die 64-Jährige. Nach ihrem Diplomstudium in Halle hatte sie ihrer Heimat vorerst Lebewohl gesagt, um der Liebe wegen nach Brandenburg zu gehen. Sechs Jahre lang arbeitete sie dort auch bereits als Apothekerin, bevor sie sich entschloss, nach Thüringen zurückzukehren. Nach vier Berufsjahren in Weimar führte ihr Weg wieder in die Heimatgemeinde. 1990 begann sie zunächst als Angestellte in Berlstedts damals staatlicher Apotheker.

Ein halbes Jahr später, zum 1. Dezember jenes Jahres, erwarb sie die Apotheke von der Treuhand und führte sie fortan privat. „Hier auf dem Land muss man in dem Beruf genauso fleißig sein wie anderswo. Manchmal braucht man vielleicht einen etwas längeren Atem. Ich hab das gern gemacht", sagte Ute Roick.

Ein langer Atem war auch nötig, um einen Nachfolger für die Betriebsübergabe zu finden. Immerhin fünf Jahre habe sie darauf verwendet, Anzeigen geschaltet, Personalbörsen beobachtet und Leute gefragt. Schließlich seien junge Apotheker dieser Tage rar.

Die Bemühungen lohnten. Vor gut einem halben Jahr gewann sie Thomas Günther dafür, die Berlstedter Apotheke zu übernehmen. Der 36-Jährige stammt aus dem Erzgebirge, kam nach Thüringen, um in Jena zu studieren und verliebte sich in Weimar, wo er nun auch lebt. „Ich habe bei ihm ein sehr gutes Gefühl. Er wird das gut machen", ist Ute Roick überzeugt. Auch alle vier Mitarbeiter habe er von ihr übernommen. Erste Erfahrungen, die Berlstedter Apotheke zu leiten, hat Günther bereits sammeln können. Die formelle Übergabe erfolgte schon zum 1. Oktober.

Ute Roick sieht dem Ruhestand eher mit Spannung als mit Schwermut entgegen. „Erst einmal muss ich richtig zu Hause ankommen. Mein Mann ist bereits seit fünf Jahren daheim.

Jetzt haben wir endlich Zeit, noch mehr zusammen zu unternehmen. Das Häuschen und das Grundstück verlangen nach Aufmerksamkeit. Wir haben beide eine Vorliebe für Wellness, lesen gern und besuchen gern Konzerte, auch wenn das in Corona-Zeiten nu eingeschränkt möglich ist", schildert die Neu-Ruheständlerin.

Besonders freut sich die Berlstedterin auf den 23. Oktober. Dann erscheint das neue Album von Bruce Springsteen, dessen erklärter Fan sie ist und den sie gern noch einmal live erleben möchte. Überhaupt mag Ute Roick Rockmusik mit üppigem Gitarrensound, Mark Knopfler und die Dire Straits ebenso wie Deep Purple.