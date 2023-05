Mehrere Einbruchsversuche in Apolda

Apolda. Die Unbekannten hatten versucht, in Reihenhäuser einzubrechen. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Zwischen dem 1. und 3. Mai versuchten Unbekannte in Apolda in mehrere Reihenhäuser einzubrechen. Nach Angaben der Polizei versuchten sie in der Grünstraße, Goerdelerstraße und in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße vergeblich die Hauseingangstüren aufzuhebeln. Die Türen wurden dabei zum Teil erheblich beschädigt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 03644/541- 0 zu melden.

