Mehrere Motorradfahrer bei Unfällen in Thüringen verletzt

Unfall beim Überholversuch: KTM bricht entzwei

Einen verletzten Motorradfahrer gab es bei einem Unfall am Samstag gegen 15:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Klettbach und Nauendorf im Weimarer Land. Der Fahrer einer KTM (26 Jahre) fuhr aus Richtung Klettbach kommend in Richtung Nauendorf. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve wollte er trotz Überholverbot zwei Pkw überholen. Beim Wechsel auf die Gegenfahrspur kam das Krad aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der gesamte Vorderbau des Motorrades abgerissen. Am Motorrad entstand Totalschaden von ca. 3.500 Euro. Der Schaden an den Leiteinrichtungen beziffert die Polizei auf ca. 100 Euro. Der Fahrer wurde mit diversen Schürfwunden und einer Fraktur in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses nach ambulanter Behandlung jedoch am selben Tag wieder verlassen.

Motorradfahrer im Graben: Drei Verletzte bei zwei Unfällen in Bad Berka

Am Ortsausgang Bad Berka in Richtung Legefeld im Weimarer Land lag nach einem Unfall ein Motorradfahrer im Graben, der nach ersten Angaben vor Ort wohl mehrere Radfahrer überholen wollte, die er möglicherweise übersah.

Artur Wegner, der mit seiner Frau auf dem Weg zurück von Tannroda war, hielt umgehend und mit Bedacht an, als er den Mann sah. Doch dann geschah das Unglück. Von hinten kam ein Ford Fiesta und krachte dem Kia von Wegners fast ungebremst ins Heck. Gleich mehrere Rettungswagen rückten auf der ehemaligen Bundesstraße 85 aus, denn nach dem zweiten Unfall stand fest, dass es definitiv mehr als einen Verletzten geben musste.

Am Ortsausgang Bad Berka in Richtung Legefeld hatte wohl ein Motorradfahrer mehrere Radfahrer zu überholen versucht. Im Anschluss ereignete sich ein weiterer Unfall. Foto: Stefan Eberhardt

So waren es letztendlich drei Personen, die mit Rettungswagen und Notarzt in die Klinik nach Weimar zur Untersuchung gebracht wurden. Für die Unfallaufnahmen und die Beräumung der Einsatzstelle war die Landstraße 1053 für mehr als eine Stunde voll gesperrt.

Alle an den Unfällen beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht noch beziffert werden, er muss durch die Polizei, genauso wie der genaue Unfallhergang, noch ermittelt

Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag gegen 16:45 Uhr kam es zwischen Buchholz und Neustadt im Kreis Nordhausen zum Verkehrsunfall, wobei ein Kradfahrer mit einem Reh kollidierte und von der Fahrbahn abkam. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er per Rettungswagen in das Südharz-Klinikum Nordhausen gebracht. Zur Bergung des Krad kam ein Abschleppdienst zum Einsatz.

Drei Motorradfahrer im Kreis Greiz verletzt

Bei einem weiteren Unfall am Sonntag gegen 16.10 Uhr wurden auf der Straße zwischen Auma und Muntscha im Kreis nach ersten Angaben der Polizei gleich drei Motorradfahrer verletzt. Die Straße war nach Angaben der Polizei auch gegen 18 Uhr noch gesperrt.

Aus ungeklärter Ursache verlor ein Biker in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und kam in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit zwei weiteren Motorradfahrern. Während die Maschine des Unfallverursachers in den Graben rutschte, blieb der Mann mit schweren Verletzungen liegen.

Der Unfallverursacher wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeflogen. Von den anderen beiden Biker erlitt einer ebenfalls schwere Verletzungen, der andere wurde nur leicht verletzt. Laut Feuerwehr waren schnell Ersthelfer zu Stelle, die die Verletzten noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte versorgten.

BMW-Fahrer verletzt Motorroller-Fahrer schwer

Ein 76-jähriger Fahrer eines Motorrollers fuhr am Samstagnachmittag in Treffurt im Wartburgkreis in der Goethestraße in Richtung Wanfried und bog am Ortsausgang nach links ab. Ein 50-jähriger BMW-Fahrer näherte sich in diesem Moment von hinten, überholte zwei unbeteiligte Krafträder und kollidiert mit dem gerade abbiegenden Rollerfahrer. Dieser wurde in den Straßengraben geschleudert und dabei schwer verletzt. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden.

16-Jähriger rutscht auf Ölspur aus

Leichte Verletzungen erlitt ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 10 Uhr im Kreisverkehr Schöndorf im Weimarer Land. Der 16-Jährige fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf der B 85 aus Richtung Altschöndorf kommend. Beim Einfahren in den Kreisverkehr bemerkte er zu spät, dass die Fahrbahn durch eine Ölspur verschmutzt war und er rutschte auf der verunreinigten Straße aus. Er erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Der Verursacher der Ölspur konnte bislang nicht ermittelt werden. Wer kann Hinweise auf diesen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar (Tel. 03643 882 0) zu melden.

Motorradfahrerin nach Unfall eingeklemmt und befreit

Am Samstagnachmittag wurden Notarzt und Polizei in die Rasephaser Straße in Altenburg zu einem Unfall gerufen. Dort war eine 30-jährige mit ihrem Motorrad beim Abbiegen von der Kauerndorfer Allee weggerutscht und hingefallen. Anwohner, die den Unfall bemerkten, eilten der Frau sofort zu Hilfe, indem sie die unter ihrem Motorrad eingeklemmte Frau befreiten und den Notruf verständigten. Die 30-jährige wurde nur leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

15-Jähriger auf Moped mit 100 durch Dorf

Die Polizei hatte schließlich am Samstag einen 15-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der auf seinem frisiertem Moped mit Tempo 100 im Saale-Orla-Kreis durch Oettersdorf unterwegs war. Er hatte nicht nur sein Moped frisiert, sondern noch etwas Alkohol getrunken.

