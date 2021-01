Mehrgenerationenhaus Apolda bietet Rat und Tat

Apolda. Seit dem Lockdown ist es ruhig geworden im Apoldaer Mehrgenerationenhaus. Der offene Tagestreff, Spiel-, Bastel und Kreativangebote, Kurse oder die Kinder- bzw. Seniorenbetreuung - all das kann im Moment nicht stattfinden. Gleichwohl halten die Mitarbeiter des Hauses und der Diakonie als Partner der Stadt ihre Beratungs- und Hilfsangebote weiterhin aufrecht. Wer dies in Anspruch nehmen will, dem wird vorzugsweise am Telefon geholfen, erklärt Koordinatorin Sylvia Wille.

Aber auch Beratungsgespräche werden derzeit nach telefonischer Anmeldung vor Ort in Einzelgesprächen durchgeführt. Gerade wenn es um Behördenhilfen oder Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen geht, sei die persönliche Beratung unumgänglich, so Wille.

Ebenso wie derzeit die Sozialarbeit im Obdachlosenheim und an der Tafel weiterläuft, versuchen die Mitarbeiter auch für ältere Menschen bei der Einkaufshilfe, Arztbesuchen oder Spaziergängen Unterstützung anzubieten. „Wer Hilfe braucht, soll sich bitte melden und wir suchen gemeinsam nach einer Lösung“, verspricht Sylvia Wille.

Dies gilt unter anderem auch für Pflegeberatung, Frauenschutz, Schuldnerberatung, Babysprechstunde, Rentenberatung und die Arbeit des Seniorenbeirates. Parallel dazu stehen auch die Dorfkümmerer in den Apoldaer Ortsteilen Jung und Alt im Rahmen ihrer derzeitigen Möglichkeiten helfend zur Seite.

Ein offenes Ohr für die Menschen haben gleichermaßen die Diakonie-Mitarbeiterinnen des Frauen- und Familienzentrums im Mehrgenerationenhaus. So auch Sozialarbeiterin Ivonne Fritschek, die unter anderem die Eltern-Kind-Kurse im Haus durchführt. „Vielen Eltern fehlen die gemeinsamen Treffen sehr. Mit ihnen halten wir regelmäßig Kontakt per Telefon. Vor allem frischgebackene Mütter und Väter haben oft einen hohen Beratungsbedarf, den wir trotz Lockdown gern erfüllen“, erklärt Fritschek.

Neben der allgemeinen Lebens- und Elternberatung stieg im November und Dezember vergangenen Jahres vor allem der Bedarf an Kurberatungen spürbar, ergänzt Ivonne Fritschek im Gespräch mit dieser Zeitung.

Kontakt und Infos: Montag-Donnerstag von 9-17 Uhr und Freitag von 9-13 Uhr unter: Tel: 03644/65 03 01 oder 65 03 00.