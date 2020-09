Meine Meinung: Kein Lachen, das ansteckt

Es ist nicht lange her, da sprach sich Bodo Ramelow dafür aus, trotz Corona Wege zu finden, um die nächste Karnevalssaison in Thüringen nicht ausfallen zu lassen. Schließlich sei die Narretei im Freistaat besonders verwurzelt.

Im Rheinland lehnte sich diesbezüglich noch niemand aus dem Fenster. Umso reizvoller schien die Idee, dass das kleine gallische Dorf Thüringen mit seinem noch kleineren und gallischeren Ortsteil Weimar den rheinischen Jecken närrisches Asyl bieten könnte. Der Kölner Rosenmontagszug auf dem Goetheplatz, die „Höhner“ in der Weimarhalle. Und OB Peter Kleine stimmt den alten Gassenhauer seiner Heimatstadt an: „Da Sömmerda bei, das ist prihima...“.

Dazu wird es jedoch vermutlich nicht kommen, nicht nur deshalb, weil wohl kaum ein Gast aus Kölleda sein wird. Vielmehr deutet es sich an, dass auch Weimar in Sachen Fasching Verzicht üben muss. Zumindest gehen die Überlegungen dahin, 2021 nicht die gewohnten HWC-Festsitzungen in der Weimarhalle auszurichten.

Den Saal nur für etwa ein Drittel der sonst üblichen Besucherzahl zu öffnen, wäre einerseits nicht auskömmlich. Andererseits litte unter dieser Beschränkung auch die Stimmung. Allein die Herausforderung, bei einem Corona-Abstand von eineinhalb Metern zu schunkeln, müsste von ganz langer Hand geplant sein.