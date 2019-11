Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meisterin der chinesischen Griffbrettzither

Einen faszinierenden Abend mit den Klängen der chinesischen Griffbrettzither Guqin erlebten die Zuhörer im Festsaal des Fürstenhauses am Mittwoch. Zum Auftakt der neuen Reihe „Virtuoses Weimar – Lehrende im Konzert“ spielte die in Beijing ausgebildete Meisterin dieses Instrumentes, Peng Peng Li, die zugleich stellvertretende Vorsitzende der internationalen Guqin-Gesellschaft ist. Die Künstlerin und Lehrbeauftragte am Unesco-Lehrstuhl für Transcultural Music Studies an der Musikhochschule „Franz Liszt“ lebt seit fast 20 Jahren in Weimar.Foto: Maik Schuck