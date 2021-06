Meisterkurs mit Dorothea Röschmann in Weimar

Weimar. Die international gefragte Sängerin unterrichtet Studierende an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“.

Sie singt auf den berühmtesten Bühnen und arbeitet mit den prominentesten Orchestern: Die Sängerin Dorothea Röschmann kommt für einen Meisterkurs an die Hochschule für Musik. Studierende können am Dienstag, 29. Juni, im Studiotheater Belvedere an einem Vorsingen teilnehmen. Es schließt sich ein viertägiger intensiver Meisterkurs in den Sparten Oper, Konzert und Lied an.

„Dorothea Röschmann ist eine große Sopranistin und wunderbare Künstlerin“, freut sich Gesangsprofessorin Anne Schwanewilms auf den Kurs. „Sie hat alle wichtigen Partien ihres Fachs auf der Bühne gesungen und ihr Repertoire vom Beginn ihrer Karriere als lyrischer Sopran bis hin zu Rollen im dramatischen Fach sehr klug entwickelt. Auch als Konzert- und Liedinterpretin schätze ich sie sehr.“