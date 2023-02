Melanie Raabe stellt in der Weimarer Literatur-Etage ihr neuestes Buch vor

Die in Jena geborene Autorin Melanie Raabe liest am 23. Februar in Weimar.

Weimar. Die in Jena geborene Autorin präsentiert mit „Die Kunst des Verschwindens“ das erste Werk fernab ihrer erfolgreichen Thriller.

Mit ihrem Buch „Die Kunst des Verschwindens“ kommt Melanie Raabe am Donnerstag, 23. Februar, ab 19 Uhr zur Literarischen Gesellschaft in die Literatur-Etage in der Eckermann-Buchhandlung. Die in Köln lebende Autorin verlässt mit dem Werk erstmals das Gebiet des traditionellen Thrillers und „entführt uns in eine Welt, in der alles möglich und nichts selbstverständlich ist“, heißt es in der Ankündigung.

Darum geht es: Als die junge und kaum bekannte Fotografin Nico der weltberühmten Schauspielerin Ellen Kirsch in Berlin begegnet, fühlt sie fast unmittelbar eine unheimliche Nähe, die sie sich nicht erklären kann. Was haben sie schon gemeinsam? Was sieht Ellen in ihr, was sie selbst nicht erkennen kann? Vor allem aber: Warum schert sich Nico darum, dass Ellen eines Tages einfach wieder aus ihrem Leben verschwindet? Als Nico endlich begreift, warum sie nicht loslassen kann, macht sie sich auf die Suche – auch nach ihrer Mutter und ihrer eigenen Geschichte.

Von Melanie Raabe, 1981 geboren in Jena, erschienen zuvor vier Thriller und ein Sachbuch. Ihre Romane wurden in 22 Sprachen übersetzt, mehrere Verfilmungen sind in Arbeit.

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 und mit Weimarpass 1 Euro.