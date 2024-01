Meldungen der Polizei: Gruppe Jugendlicher attackiert Mann – Zwei Haftbefehle vollstreckt

Apolda In Apolda ist ein Mann von einer Gruppe attackiert und verletzt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Diese und weitere Meldungen.

Mann von Gruppe attackiert: Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 19.25 Uhr meldete sich ein 28-jähriger Mann aus Apolda telefonisch bei der Polizei und berichtete, dass er von einer Gruppe von Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren zusammengeschlagen worden sei.

Der Mann konnte von den Polizisten kurze Zeit später gefunden werden. Er war sichtlich alkoholisiert und im Nasenbereich verletzt, heißt es in der Mitteilung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Anschließend wurde der 28-Jährige zur weiteren Untersuchung ins RKKH Apolda gebracht. Die Personengruppe konnte nicht mehr im Stadtgebiet festgestellt werden. Meldungen mit sachdienlichen Hinweisen nimmt die Polizei Apolda unter (Tel.: 03644/541- 0) entgegen.

Zwei Haftbefehle vollstreckt

Noch vor dem Jahreswechsel hat die Polizei in Apolda zwei Haftbefehle vollstreckt. Die Betroffenen hatten eine geringe Geldstrafe offen und bezahlten diese vor Ort. Sie konnten demnach „schuldenfrei in das Jahr 2024 starten“, so die Polizei.

45-Jähriger löst Feuerwehreinsatz aus

Der Geschäftsführer eines Apoldarer Holzunternehmens löste am Samstag einen Feuerwehreinsatz aus. Der 45-Jährige verbrannte auf dem Parkplatz des Firmengeländes Holzabschnitte und Überreste. Durch das nasse Holz entstand eine Rauchentwicklung. Laut Polizeiangaben erregte diese den Anschein, dass das Firmengelände brennen würde. Vor Ort konnte der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden.

Zeugen gesucht

Ehrliche Finder haben in Apolda ein Portmonee mit Bargeld abgegeben. Es gibt jedoch keine Hinweise auf den Besitzer, daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise? Wer vermisst seine Geldbörse? Bitte bei der Polizei Apolda (Tel.: 03644/541- 0) melden.

Mann schläft auf Wiese

Am Samstag meldete sich ein Mitarbeiter des Tankcenters in Apolda bei der Polizei, weil neben dem Grundstück eine alkoholisierte Person liegen und dort schlafen würde. Polizei und Rettungsdienst kamen zum Einsatz und fanden einen 54-Jährigen. Der Mann gab an, zu viel getrunken zu haben und müde sei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Der Mann wurde von Freunden abgeholt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.