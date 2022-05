Mellinger Narrenschiff dreht Ehrenrunde zum Jubiläum

Mellingen. Der Mellinger Faschingsclub feiert bei einem Frühschoppen seine ausgefallene Saison nach.

Ausgerechnet in seiner 50. närrischen Saison hatte der Mellinger Faschingsclub (MFC) sämtliche karnevalistische Aktivitäten wegen Corona absagen müssen. Zumindest etwas Stimmung retteten die Ilmsprotten nun ins Frühjahr. Mit einer Vereinsfeier am Samstag und einem Sonntags-Frühschoppen für jedermann servierten die Mellinger Narren in der neuen Mehrzweckhalle närrische Kost im Mai. Ein kleines Programm mit Gardetänzerinnen, eine Showtanz der „Twisters“ und Humor mit Clemens Wende gab es dazu.