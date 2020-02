Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mellinger suchen Spaß und Sinn

Der Horizont, dem die närrische Mellinger „Ilmsprotte“ mit Kapitänin Sophia Eißmann entgegensteuert, ist in diesem Jahr thematisch ein besonders weiter. Das Programm seiner 48. Saison hat der Mellinger Faschingsclub unter das Motto „Es muss nicht alles Sinn machen, Hauptsache es macht Spaß!“ gestellt.

Worin genau der Sinn und Unsinn des MFC-Lebens besteht, erfährt das Publikum vom kommenden Wochenende an einmal mehr in der Marienberger Halle der Mellinger Agrargenossenschaft. Die erste Festsitzung steht am Samstag, 15. Februar, um 20.11 Uhr auf dem Programm. Am Sonntag, 16. Februar, legen sich die Narren dann familientauglich ab 14.11 Uhr bei einer Nachmittagssitzung ins Zeug. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Restkarten an der Abend- beziehungsweise Tageskasse. Bereits ausverkauft ist die zweite Abendsitzung am 22. Februar.

Für die beiden Samstage hat der MFC „D’mützen“ aus Ostthüringen als Liveband verpflichtet. Zum traditionellen Mellinger Weiberfasching am Donnerstag, 20. Februar, spielen „Biba & die Butzemänner“. Auch dann ist als Startzeit 20.11 Uhr ausgegeben. Karten gibt es dann aber ausschließlich an der Abendkasse.

Und natürlich bekommt auch diesmal der Nachwuchs Gelegenheit, den Schlachtruf „Mellingen A-Hoi“ ausgiebig zu trainieren. Für Sonntag, 23. Februar, haben die Karnevalisten um 15.11 Uhr zum Kinderfasching eingeladen.