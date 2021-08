„Ménage-à-trois“ beim Weimarer Filmsommer

Weimar. Platz der Demokratie: Kurzfilme aus Frankreich, Polen und Deutschland im Festivalzentrum

Mit dem Dokumentarfilm „Empört Euch! Engagiert Euch! – Stéphane Hessel“ erlebte am Mittwochabend der Künstlergarten am Haus der Weimarer Republik seine Feuertaufe als Spielort für Open-Air-Kino. Es war der dritte Veranstaltungsort des Weimarer Filmsommers.

Fortgesetzt wird das Filmfest im Zeichen von 30 Jahren Weimarer Dreieck am Donnerstag, 5. August, 21.30 Uhr, im Festivalzentrum auf dem Platz der Demokratie: Zu sehen sind dort Kurzfilme des Département Satis der Université d’Aix-Marseille. In den Filmen werden Menschen mit ihren tiefsten Ängsten und Wünschen konfrontiert. Einige von ihnen stoßen dabei auf bislang unbekannte Wege.

Präsentiert werden diese und weitere Kurzfilme aus den Partnerhochschulen der Bauhaus-Universität Weimar unter dem Motto „Ménage-à-trois”. In Gesprächen mit den jungen Filmschaffenden könne das Publikum dabei mehr über aktuelle Themen in den drei Ländern aus Sicht der Studierenden erfahren.

Am Freitag, 6. August, 21.30 Uhr, folgen ausgewählte Kurzfilme der Partnerhochschule aus Katowice, der Krzysztof Kieślowski Film School, im Original mit Untertiteln. Die Kieślowski-Schule ist eine von zwei staatlichen Filmschulen in Polen. Man sei sehr froh über die Einladung nach Weimar, sagt Dr. Anna Huth, die vier Streifen mitgebracht hat. Polnische Kurzfilme seien sonst selten in Deutschland zu sehen.

Filmarbeiten aus den Professuren Medien-Ereignisse und Crossmediales Bewegtbild sind am Samstag, 7. August, 21.30 Uhr, zu sehen. Es handle sich dabei eher um experimentellen Arbeiten. Sie seien kurz, bunt und teils sehr persönlich, kündigte Lena Liberta von der Professur Medien-Ereignisse an.

Beim Kinderfilmfest im Weimarer Filmsommer läuft am Sonntag, 8. August, 15 Uhr, im Kino Mon Ami „Alfons Zitterbacke – das Chaos ist zurück!“. Dazu wird allerdings um Voranmeldung unter kino@monami-weimar.degebeten.

