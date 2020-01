Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mensafasching 2020 ragt aus den Wellen

Das legendäre „MensAtlantis“ hat sich für drei Tage aus Weimarer Boden erhoben. Unter diesem Motto begann am Donnerstagabend am Goetheplatz der Mensafasching 2020.

Für die Um-, An- und Einbauten in der Doppel-Narrhalla Kasseturm und Mon Ami hatten sich traditionell schon am Mittwochabend die Bauhelden Ehren auf der Bühne verdient. Diesmal erhielten Ulrich Haußner, Stefan Becker, Barbara Köllner, Karin Thiele, Gerd Röder und Alexander Preller den Ritterschlag mit der Rüststange. Auch darüber hinaus hatte der Chef des Mensa-Faschingskomitees, Uwe Sommerfeld, vielen zu danken – nicht zuletzt der Gestaltungschefin Jennifer Kalusa und dem Bauchef Torsten Pusch. Zusammen über 1200 freiwillige Arbeitsstunden leisteten die Bauhelfer diesmal.

Auch dem Programm haben sie den Boden bereitet. Die vier Damen von „ShowColat“ tanzen mit Arielle „Unter dem Meer“. Der Alltag an Bord des U-Bootes U96 verrät, wovon Herbert Grönemeyer beim Liedtext-Schreiben inspiriert wurde. Das „Yellow Submarine“ taucht ebenfalls auf – nebst allerlei Müll, der zum Chanson „La Mer“ auf den Wellen wabert.

Ein Gastspiel geben diesmal „Die Schillernden“ des Handwerker-Carnevals, die ihre Hitparade nun auch dem Mensa-Publikum kredenzen. Und Programmchef Gunnar König gibt sich auf der Bühne die Ehre, um den volkstümlichen Schlager zu pflegen – als Hommage an die „Amigos“ und an Komiker Oliver Kalkofe. Es wird noch mehr durch den Saal geistern, die Knochen untoter Freibeuter ebenso wie irische Matrosen, denen die Blase nach einem Gelage drückt.

Da kam es nicht von ungefähr, dass als Liveband des ersten Abend die Rostocker Deutsch-Punkrocker „Dritte Wahl“ verpflichtet wurden. Am Freitag, 31. Januar, spielen „Swagger“ und „Rattlin’ Bog“, am Samstag „Biba & die Butzemänner“ und „ The Return Of The Big Guns“. Einlass ist jeweils um 21 Uhr.

Vor dem Samstagabendfinale lädt am Nachmittag ab 14 Uhr traditionell der Mensa-Kinderfasching ein.