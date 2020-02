Weimar. Drei tolle Tage in Mon Ami und Kasseturm sind zu Ende. Der Oberbürgermeister war an allen Abenden als Überraschungsgast im Programm dabei.

„MensAtlantis“ schreibt närrische Erfolgsgeschichte

Die närrischen Tage beim Mensafasching im Mon Ami und Kasseturm sind für dieses Jahr Geschichte. Und sie waren unter dem Motto „MensAtlantis“ eine Erfolgsgeschichte. „Der Samstagabend war das Beste, was ich in den vergangenen vier Jahren hier erlebt habe“, sagte mehr als zufrieden Gunnar König – seit seiner Rückkehr in die Mensadienste seit 2017 Programmchef.

Das Programm funktionierte vor allem am ausverkauften Samstag im Zusammenspiel mit dem Publikum rundherum. Der Saal im Mon Ami war schon gegen 22 Uhr rammelvoll. Das Publikum forderte und bekam Zugaben, so vom Männerballett, das einen irischen Toilettentanz gab. An allen Abenden war OB Peter Kleine dabei, der als Überraschungsgast aus dem Dixi-Häuschen kam und die letzten Takte mittanzte. Die vier Damen von „ShowColat“ wurden als Meerjungfrauen gefeiert, die „Schillernden“ des HWC für ihren Gastauftritt mit ihrer Hitparade. Wobei: Das Programm setzte nicht nur auf Klamauk, auch Meeresverschmutzung war Thema, als zum Chanson „La Mer“ Plastikmüll über die Bühne getragen wurde. Vereinschef Uwe Sommerfeld bedankte sich beim Publikum und den Helfern, die alles in Akkord-Zeit aufgebaut haben und wieder abbauen müssen. Bereits Mittwoch muss das Mon Ami picobello übergeben werden.