Menschenrechtspreis der Stadt Weimar ausgelobt

Weimar. Bürgerin und jeder Bürger sowie Institutionen, die mit der Wahrung von Menschenrechten beauftragt sind, können Vorschläge bis Ende April bei der Stadt Weimar einreichen.

Seit nunmehr 29 Jahren verleiht die Stadt Weimar den Menschenrechtspreis an Einzelpersonen und Organisationen, die sich trotz staatlich sanktionierter Gewalt oder Verfolgung für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden bisher 35 Frauen und Männer aus 26 Ländern der Welt ausgezeichnet, die sich unermüdlich für die Wahrung und Durchsetzung der Menschenrechte in ihren Heimatländern oder ihrer Wahlheimat eingesetzt haben und noch immer einsetzen. Sie alle verbinde ein gemeinsames Ziel: eine Welt, in der alle Menschen gleiche Rechte und Chancen haben und in Frieden und Freiheit leben können.

Der Weg zu diesem Ziel ist steinig. So sind weltweit viele der Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger täglichen Bedrohungen und Angriffen ausgesetzt, wenn sie sich für die Rechte von Kindern, Frauen, Minderheiten, für Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, gegen die Ausbeutung und Zerstörung der Natur oder gegen Kriege einsetzen. Viele setzen dabei ihre Freiheit oder ihr Leben aufs Spiel.

Die Erfahrungen der letzten 28 Jahre hätten gezeigt, dass die Verleihung des Menschenrechtspreises selbst und die damit verbundene Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit die Preisträger vor Repressalien oder gar Angriffen auf Freiheit und Leben schützen können, heißt es weiter aus der Stadtverwaltung. Die Stadt bleibe mit den Preisträgerinnen und Preisträgern auch weiterhin verbunden und begleite sie auf ihrem Weg und unterstütze da, wo es notwendig wird.

Satzungsgemäß wird der Preis durch die Stadt Weimar jährlich zum 30. Januar ausgelobt. Organisationen, Vereine, Gruppen und Einzelpersonen haben das Recht, Vorschläge für diesen Preis spätestens bis zum 30. April 2023 einzureichen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird traditionell am 10. Dezember im Rahmen einer Festveranstaltung verliehen.

Jede Bürgerin und jeder Bürger sowie Institutionen, die mit der Wahrung von Menschenrechten beauftragt sind, haben das Recht, eine Preisträgerin oder einen Preisträger vorzuschlagen. Der Menschenrechtspreis wird an Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen vergeben, die sich für die Einhaltung von Menschenrechten einsetzen.

Kandidatenvorschläge mit detaillierten Angaben zu deren Menschenrechtsarbeit sind mit der Aufschrift „Menschenrechtspreis“ bis zum 30. April zu richten an: Stadt Weimar, Ausländerbeauftragte Ulrike Schwabe, Herderplatz 14, 99423 Weimar.