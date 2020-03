Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mercedes-Dieb hinter Gittern - Beim zweiten Mal sogar 3 Promille gemessen

Beim zweiten Mal sogar 3 Promille gemessen

Mittwochabend wurde die Polizei Weimar über einen augenscheinlich stark alkoholisierten Autofahrer in Süßenborn informiert. Demnach hatte der Mann Schwierigkeiten den Wagen aus einer Einfahrt heraus zu rangieren und dann loszufahren. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Süßenborn konnte das Fahrzeug gefunden werden.

Es dauerte auch nicht lange, bis sich der Fahrer (34) mit seiner weiblichen Begleitung wieder am Fahrzeug einfand. Der Mann pustete über 2,1 Promille. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Da auch die Frau alkoholisiert war, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und beiden das Fahren untersagt. Der Mann musste nunmehr noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Der Appell an beide hielt aber nicht lange an: Als die Beamten zur Nachtzeit den Parkplatz wieder kontrollierten, trauten sie ihren Augen kaum, als sie sahen, wie der Pkw gerade weg fuhr. Sie stoppten das Fahrzeug und trafen die Beifahrerin vom Abend nun auf dem Fahrersitz an. Augenscheinlich begab sie sich mit einem Zweitschlüssel auf den Parkplatz um ihr Auto wieder zu holen.

Die 38-jährige toppte ihren Bekannten sogar noch: ihr Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,0 Promille. Auch sie wurde nun zur Blutentnahme verbracht. Der zweite Fahrzeugschlüssel und ihr Führerschein wurden sichergestellt.

Radfahrer verletzt

Ambulant behandelt werden musste Mittwochmorgen ein 42-jähriger Mann, der mit seinem Fahrrad in Weimar auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Buttelstedter Straße fuhr. Just in dem Moment als er die Eduard-Rosenthal-Straße querte, kam aus selber Richtung eine 22-jährige Frau in ihrem Opel gefahren und wollte nach rechts abbiegen. Sie übersah dabei den Radler, welcher scharf abbremsen musste um eine Kollision zu vermeiden. Allerdings kam er bei diesem Manöver zu Fall und verletzte sich leicht am Bein.

Mercedes-Dieb hinter Gittern

Der Einbruch in ein Wohnhaus in Apolda und der Diebstahl eines Mercedes aus der Garage des Hauses sind laut Polizei geklärt. Der Tatverdächtige befindet sich seit dieser Woche in Untersuchungshaft.

Der Einbruch in das mittlerweile unbewohnte, doch noch vollständig eingerichtete Haus in der Buttstädter Straße war am 18. Februar entdeckt worden. Der Täter hatte ein Fenster aufgebrochen und war so in das Haus eingedrungen. Er durchwühlte sämtliche Schränke und entwendete ein Flachbildfernseher. Eine Garage hinter dem Haus wurde ebenfalls durchsucht und daraus ein Mercedes C-Klasse gestohlen. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich beim Auto in der Garage.

Kurz nach dem Diebstahl erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich das gesuchte Auto auf einem Grundstück in Eckartsberga befinden soll, was sich auch tatsächlich bestätigte. Über die dortige Bewohnerin führte die Spur direkt zum späteren Tatverdächtigen, einen 29-Jährigen aus Apolda, der wegen Drogen und Eigentumsstraftaten bereits polizeibekannt ist und gegen den in diesem Zusammenhang bereits zwei Haftbefehle vorlagen. Nun befindet er sich sicher hinter Gittern in Untersuchungshaft.