Merkur und Sonne im Blick

Das seltene astronomische Ereignis, dass der Planet Merkur am Montag, 11. November, von 13.30 Uhr bis zum Sonnenuntergang vor der Sonne entlangzieht, können Interessierte in der Sternwarte des Schillergymnasium beobachten. Was mit Schutzbrille und bloßem Auge nicht sichtbar ist, machen die dortigen Teleskope bei geeigneter Witterung möglich. Für Neugierige gibt es drei Einlass-Termine: 13.15 Uhr, 14.15 Uhr sowie 15.15 Uhr. Treffpunkt ist das Eingangstor des Gymnasiums in der Thomas-Mann-Straße. Bei zu schlechter Sicht fällt das Angebot aus.