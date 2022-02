Weimar. Der Kammerchor der Hochschule und das Collegium Musicum Weimar gaben ein Konzert.

Joseph Martin Kraus‘ Sinfonie in c-Moll sowie Giacomo Puccinis „Messa di Gloria“ erklangen vergangenen Sonntag in der Herderkirche in Weimar. Die beiden Hochschulensembles, das Collegium Musicum und der Kammerchor arbeiteten gemeinsam an dem chorsinfonischen Projekt. Die musikalische Leitung übernahm an diesem Abend der Orchesterdirigierstudent Seonggeun Kim.