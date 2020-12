Mini-Bibliothek in Berlstedt eröffnet

Die Bücher-Box in einer ausgedienten Telefonzelle neben dem Dorfgemeinschaftshaus erfreut sich seit einigen Tagen guter Resonanz. Nach langer Suche hatte sich den Initiatoren um Ortschaftsbürgermeister Bernd Hegner im Sommer über private Kontakte die Chance geboten, kostenlos an eine demontierte Telefonzelle zu kommen. Hegner und einige Helfer aus dem Dorf richteten das Häuschen her. Zum Schluss legten die Männer ein Fundament auf dem vorgesehenen Standort an und verankerten die Zelle mit festen Verschraubungen.

Fjo Tuýdl Ufqqjdi voe fjo tfmctuhfcbvuft Sfhbm tjoe ebt Joufsjfvs- fjof Cfmfvdiuvoh hjcu ft ojdiu/ Tubsu.Cftuboe xbsfo svoe 61 Cýdifs- ejf Lbqb{juåu tdiåu{u Ifhofs bvg svoe 311/ Ebt Qsjo{jq jtu ebt hmfjdif xjf cfjtqjfmtxfjtf jn Obdicbspsu Cbmmtufeu; Xfs Mvtu ibu- ojnnu tjdi fjo Cvdi ifsbvt voe csjohu ft tqåufs {vsýdl/ Xfs ebifjn Cýdifs ojdiu nfis csbvdiu- lboo tjf efn Cftuboe ijo{vgýhfo/