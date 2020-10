Mini-Konzerte im Baumbachhaus

Eine neue Reihe von „Mini-Konzerten“ startet am Samstag, 24. Oktober, 17 und 18.15 Uhr im Kranichfelder Baumbachhaus. Dabei steht das Mini für eine minimale Anzahl an Besuchern. Maximal 20 Gäste passen coronabedingt in den kleinen Saal. Ebenso wird die Dauer des Programms auf etwa 45 Minuten begrenzt. Der Jahreszeit entsprechend erklingen zur Premiere Werke zum Thema „The Autumn Leaves“ gespielt von Andreas Buchmann, Kontrabass, und Marco Böttger, Gitarre. Reservierungen sind erwünscht unter 036450/39669.