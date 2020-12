Mini-Winter auf dem Hochplateau bei Blankenhain

Blankenhain. Einen Hauch von Winter gab es am Dienstag im südlichen Weimarer Land. Was im nur wenige Meter tiefer liegenden Blankenhain als Regen vom Himmel fiel, das war für Hochdorf und die umliegenden Orte auf dem Hochplateau bereits etwas Schnee. Doch liegen blieb die weiße Pracht nicht, dafür war die Sonne einfach zu stark. So war am Nachmittag der Zauber auch schon wieder vorüber.